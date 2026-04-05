Buscará Tlaquepaque declarar patrimonio cultural a la Judea de San Martín de las Flores

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, anunció que impulsará la declaratoria estatal de patrimonio cultural para la Judea de San Martín de las Flores, una de las representaciones más emblemáticas de la región.

La edil destacó que esta manifestación involucra a niñas, niños y jóvenes, y que trasciende lo religioso al consolidarse como un elemento de identidad colectiva.

Judea San Martín de las Flores reunió a 260 mil personas. (Cortesía)

Señaló que cada año familias completas participan en su organización y puesta en escena, integrando elementos teatrales, históricos y espirituales.

De concretarse la declaratoria, se busca salvaguardar la tradición, así como fortalecer su difusión y reconocimiento en el estado de Jalisco.

De acuerdo con datos de Protección Civil y Bomberos del municipio, durante los tres días de actividades de la edición más reciente se registró una afluencia aproximada de 260 mil personas.

El gobierno municipal consideró que este nivel de asistencia refleja el arraigo y la relevancia de la Judea en la comunidad, así como su capacidad de atraer visitantes.

La autoridad señaló que la intención es avanzar en su protección formal para garantizar su continuidad frente a los cambios sociales, manteniendo la esencia que ha sido transmitida por generaciones.