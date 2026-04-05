Familias de Cuexcomatitlán preservan artesanía en palma y tule

En la colonia Cruz Blanca de Cuexcomatitlán, en la ribera de la laguna de Cajititlán, cerca de ocho familias continúan con la elaboración de artesanías a base de palma y tule, manteniendo una tradición que ha pasado de generación en generación.

Uno de los exponentes es Valente Nazario, artesano de segunda generación, quien busca que este oficio continúe en su familia. Su interés surgió al observar el trabajo de sus padres, quienes se dedicaban principalmente a la palma, y con el tiempo decidió incorporar nuevos materiales para diversificar sus productos.

“Más que nada, a mí me gustó la forma del tejido, el proceso de cómo lo trabajamos, y a partir de eso hay clientes y amigos que nos han invitado a trabajar con otros tipos de materiales. Me llamó la atención intentar con nuevas opciones; conforme pasan las modas, van surgiendo otros materiales y así hemos ido innovando”, explicó.

Actualmente, entre las piezas que elaboran se encuentran lámparas, sillas y otros artículos que combinan técnicas tradicionales con adaptaciones contemporáneas.

El proceso de trabajo con la palma requiere un tratamiento previo, ya que en su estado natural es rígida y puede quebrarse o causar lesiones. Para su manejo, se somete a un proceso de humectación de al menos cinco horas, lo que permite ablandarla y facilitar su tejido.

“Nosotros lo trabajamos así: como ven, la palma es muy tiesa y se quiebra; entonces, el proceso es deshojarla en tiras. Después de deshojarla, la mojamos, la humedecemos en un hule, y queda blandita para que se pueda torcer la palma”, detalló.

Además de su valor económico, esta actividad representa un elemento de identidad comunitaria, al reflejar la historia y organización de las familias que la practican.

El Gobierno de Tlajomulco destacó la labor de las y los artesanos del municipio, al señalar que contribuyen a preservar las tradiciones y fortalecer la identidad cultural de la región.

Como referencia, la palma debe permanecer húmeda al menos cinco horas para poder moldearse en la elaboración de piezas como sillas y lámparas.