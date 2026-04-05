Fauna silvestre regresa a zonas afectadas por incendio en el Bosque La Primavera

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) mantienen labores de monitoreo en el Bosque La Primavera, tras el incendio forestal registrado el pasado 22 de marzo que afectó más de 220 hectáreas en el paraje Los Asadores.

De acuerdo con Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM), durante el siniestro los mamíferos de mayor tamaño, como coyotes, linces y venados, se desplazaron hacia zonas no impactadas para resguardarse.

Sin embargo, en recorridos recientes se ha identificado el regreso gradual de diversas especies a las áreas afectadas, entre ellas aves, reptiles y pequeños mamíferos. Destaca la presencia de ejemplares como la aguililla cola roja, el halcón cernícalo y pájaros carpinteros.

Según explicó el funcionario, estas especies cumplen un papel relevante en la regeneración del ecosistema al dispersar semillas, particularmente de roble, lo que favorece la recuperación de la vegetación en combinación con la humedad de los próximos meses.

“Definitivamente, la fauna silvestre es el mejor dispersor de semillas y es por eso que es importante no estar perturbando el lugar para evitar que los ejemplares tengan que emigrar a otra zona”, señaló.

Ante este proceso de recuperación, el Gobierno de Tlajomulco hizo un llamado a la ciudadanía para evitar transitar o alterar las zonas afectadas, ya que el flujo natural de las especies entre áreas sanas y siniestradas es clave para restablecer el equilibrio del ecosistema.

Asimismo, se exhortó a reportar avistamientos de fauna silvestre en zonas urbanas o en riesgo a través del número 33 3138 3098 o al C4 Tlajomulco, para que personal especializado realice la valoración correspondiente.