Impulsa Tlajomulco programa de atención a personas con discapacidad

El Gobierno de Tlajomulco continúa con la realización de mesas de trabajo en las que participan autoridades municipales y personas con discapacidad, con el objetivo de construir el primer programa municipal de atención a este sector bajo un enfoque integral.

La coordinadora general de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval, explicó que la intención es desarrollar una política pública que vaya más allá de un esquema asistencialista.

“Tenemos un objetivo muy claro, que es construir el primer programa municipal de atención a personas con discapacidad como una política integral y no como un programa solamente para atender una visión asistencialista a las personas con discapacidad”, señaló.

Agregó que el enfoque busca incorporar la perspectiva de derechos humanos en todas las áreas del gobierno.

“Justamente esa es la visión de nuestro presidente: diseñar un programa y una política pública en la que todas las áreas de gobierno integremos este enfoque de derechos humanos y la perspectiva de las personas con discapacidad, para que cualquier cosa que requieran de su gobierno sea con un enfoque de acciones afirmativas, muy concretas y acordes a sus necesidades”, indicó.

Durante las mesas de trabajo se plantearon diversas propuestas, entre ellas la creación de un consejo municipal integrado por personas con discapacidad, el desarrollo de una plataforma digital accesible para consulta de información pública, la conformación de un grupo de seguimiento de acuerdos, la generación de indicadores públicos y la asignación de un porcentaje del presupuesto a proyectos diseñados y liderados por este sector.

Por su parte, la coordinadora de Potencia Económica, Lizbeth Santillán, destacó la importancia de generar herramientas que impulsen la autonomía de las personas con discapacidad. “Nuestra visión y nuestro trabajo es generar esos puentes, esas herramientas para fortalecer la autonomía económica de las personas con discapacidad y de sus familias”, afirmó.

Durante el encuentro, las y los participantes expusieron problemáticas que enfrentan en su vida cotidiana, lo que permitió establecer acuerdos orientados a mejorar su calidad de vida y garantizar mayor inclusión.

Autoridades y ciudadanos acordaron dar continuidad a estos espacios de diálogo como parte del proceso para consolidar el programa municipal, que busca fortalecer la participación activa de las personas con discapacidad en la vida pública.