Jalisco impulsa su oferta turística en Canadá y fortalece el corredor Montreal–Guadalajara

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Para consolidar la presencia de Jalisco en el mercado canadiense y diversificar su oferta turística, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, realizó en Montreal, Quebec, una jornada de capacitación dirigida a operadores, agentes de viaje y medios especializados.

La formación se enfocó en reforzar la confianza y ampliar las oportunidades de promoción en este segmento internacional, que mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. En enero de 2026, la llegada de turistas canadienses aumentó 9.5 por ciento y representó el 28 por ciento del total de visitantes extranjeros en la entidad, confirmando su relevancia en la estrategia de promoción internacional.

Durante el encuentro se brindaron herramientas técnicas para el cumplimiento de las regulaciones de la Office de la Protection du Consommateur (OPC) y se compartió información verificada para contrarrestar contenidos digitales imprecisos que inciden en la toma de decisiones de viaje. Asimismo, se presentó un informe sobre la gestión de la situación registrada en febrero, en la que se rastrearon cerca de 20 mil contenidos negativos asociados a imágenes falsas generadas con Inteligencia Artificial, y las acciones implementadas para su monitoreo y contención.

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, informó que la operación en los principales corredores turísticos del estado se mantuvo sin afectaciones y que la infraestructura se restableció en su totalidad en menos de 48 horas, garantizando la continuidad de los servicios.

En el marco de la jornada, se destacó el acuerdo de colaboración con Tourisme Montréal, orientado a impulsar la promoción conjunta de rutas mediante campañas coordinadas, intercambio de información estratégica y acciones dirigidas a operadores, aerolíneas y medios especializados. Esta alianza busca fortalecer la conectividad aérea y facilitar el flujo de visitantes en ambos sentidos.

Como parte de la presentación de Jalisco como el corazón cultural de México, se subrayó la importancia de la ruta directa Montreal–Guadalajara, operada por Air Transat, que acerca al mercado francófono a los 12 Pueblos Mágicos del estado y a productos turísticos como las rutas de la Raicilla y el Tequila.

También se compartieron avances en proyectos de infraestructura estratégica, como la Terminal 2 del Aeropuerto de Puerto Vallarta y la ampliación del Aeropuerto de Guadalajara, que en conjunto superan los 26 mil millones de pesos de inversión y buscan fortalecer la capacidad de recepción de visitantes.

Finalmente, la comitiva sostuvo un encuentro con la Canadian 2SLGBTQI+ Chamber of Commerce (CGLCC), con el propósito de fortalecer la relación con este segmento, ampliar oportunidades de promoción y difundir la acreditación Rainbow Registered, que garantiza condiciones de inclusión y estándares de atención para las y los viajeros procedentes de Quebec.