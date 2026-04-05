Tlajomulco define obras mediante presupuesto participativo

El Gobierno de Tlajomulco sometió a votación una serie de obras públicas como parte del esquema de presupuesto participativo, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre proyectos a ejecutar en el municipio.

Las intervenciones contemplan la rehabilitación de espacios públicos, plazas, parques, escuelas, servicios de emergencia y vialidades. Entre las obras destaca la remodelación de la avenida Jesús Michel González, una de las principales arterias que conecta de norte a sur el municipio.

El director de proyectos de obra pública, Antonio Legaspi, explicó que en esta vialidad se realizarán trabajos de mantenimiento y señalización. “Vamos a trabajar igualmente bache superficial y profundo en algunas zonas y vamos a generar balizamiento en todo lo que es su extensión”, detalló.

En materia de infraestructura vial, también se prevé la rehabilitación del camino Las Moras, en la zona de Bosques de Santa Anita, así como la continuidad de trabajos en el Circuito Vía Láctea y la calle Jalisco, en el fraccionamiento Agaves.

Asimismo, se contempla la segunda etapa del módulo de emergencia López Mateos, que incluirá instalaciones para bomberos, servicios médicos, seguridad y movilidad. En el ámbito educativo, se intervendrán los baños de la escuela Lázaro Cárdenas del Río.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, informó que, además de los seis proyectos más votados, se dará seguimiento a las 10 obras propuestas, como parte de la estrategia de participación ciudadana.

Entre los espacios que también serán intervenidos se encuentran la plaza principal La Teja, el espacio público Alcatraz, la plaza de Lomas de Tejeda, las canchas de Valle de los Encinos y el parque El Tecolote.

El municipio señaló que estas acciones buscan mejorar las condiciones de infraestructura y servicios para la población, con base en decisiones tomadas por la propia ciudadanía.