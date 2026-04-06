Abren proceso a hombre acusado de matar a golpes de leño a su padre porque no le dio dinero

Presuntamente asesinó a su padre por negarle dinero

La Fiscalía del Estado informó que un hombre fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de parricidio, ocurrido en el municipio de Tizapán el Alto, pues mató ahí a su padre.

Sin precisar la fecha, la Fiscalía indicó que “los hechos que se le imputan se registraron en octubre de 2025 en el domicilio familiar. Tras una discusión motivada por la negativa de la víctima a entregarle dinero a Luis Ángel “N”, éste presuntamente agredió a su progenitor golpeándolo repetidamente en la cabeza con un leño".

El lesionado fue atendido luego en un hospital pero pese a los auxilios que recibió, no resistió la gravedad de las lesiones sufridas y expiró.

“Luego de lo ocurrido, el agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, lo que derivó en un despliegue operativo estratégico para cumplimentarla el pasado 24 de marzo, cuando Policías de Investigación lograron la localización y captura del imputado en la colonia Centro de la demarcación referida”, explicó la Fiscalía.

El juez correspondiente, consideró que eran suficientes las pruebas en contra del presunto parricida, por lo que determinó la vinculación a proceso contra el detenido así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras se resuelve el caso, sin exceder los dos años y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.