Aumenta Jalisco verificación vehicular; supera 230 mil pruebas en primer trimestre de 2026

El estado de Jalisco fortaleció su programa de verificación vehicular al alcanzar 230 mil 502 pruebas realizadas durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 36 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este avance refleja tanto la consolidación del Programa Verificación Jalisco como una mayor participación de la ciudadanía, al tratarse de un proceso cuyo resultado depende de que los vehículos se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, sin importar su antigüedad o modelo.

Prueba de ello es que automóviles de varias décadas han logrado aprobar la verificación. Entre los casos destacados se encuentra un Pontiac Firebird modelo 1971, que tras recibir mantenimiento previo obtuvo su certificado. De manera similar, otras unidades con más de 30, 40 e incluso 50 años han cumplido con los parámetros establecidos.

En el caso del transporte público, la Secretaría de Transporte (SETRAN) mantiene la aplicación de este proceso en sus unidades, con el objetivo de asegurar que las emisiones contaminantes se mantengan dentro de los límites permitidos. Para vehículos pesados, como los que operan con diésel, las mediciones se realizan conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017.

Actualmente, Jalisco cuenta con 23 centros de verificación distribuidos en el Área Metropolitana de Guadalajara y en distintas zonas obligadas del interior del estado. Las personas usuarias pueden agendar su cita a través del sitio oficial del programa.

Cabe destacar que durante este año la verificación vehicular se mantiene sin costo para quienes cumplan con el pago del refrendo, como parte de las acciones estatales orientadas a mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población.