Pide Carlos Lomelí transparentar subsidio al transporte; propone destinarlo al abasto de agua

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, solicitó al gobernador de Jalisco Pablo Lemus explicar el subsidio anual de 900 millones de pesos destinado a empresarios del transporte público, pese al incremento en la tarifa del servicio, y propuso que dichos recursos se orienten a mejorar el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En rueda de prensa, el legislador señaló que la tarifa se consolidó en 11 pesos para los usuarios y criticó la medida.

“Lo único que echaron para atrás es la obligatoriedad de sus ilegales tarjetas naranjas, pero el tarifazo se consumó”, expresó.

Indicó que el gobierno estatal debe aclarar cómo se otorgarán los 900 millones de pesos, que podrían convertirse en cuatro mil 500 millones en los próximos cinco años, dijo, así como detallar su distribución y origen.

Pidió, además, informar sobre el contrato con la empresa Broxel y el destino de cinco millones de tarjetas relacionadas con el sistema de pago: “Que salgan a transparentar, a informar y a darle cuentas a las y los jaliscienses”, afirmó.

El senador sostuvo que, durante meses, la ciudadanía ha señalado deficiencias en el servicio de transporte, como incumplimiento de horarios, condiciones de las unidades e inseguridad.

También hizo un recuento de las acciones emprendidas por Morena en contra del incremento tarifario, entre ellas pronunciamientos en el Congreso de la Unión, la presentación de un amparo ante juzgados federales y un punto de acuerdo en el Senado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.

Mencionó el Senador las movilizaciones realizadas en Guadalajara, así como la presentación de un “Plan Alternativo de Movilidad” con propuestas como la creación de un fondo estatal de subsidio y la implementación de tarifa cero para grupos vulnerables.

Finalmente, Lomelí Bolaños adelantó que continuarán impulsando acciones políticas, legales e institucionales para revisar la medida y exigir que se prioricen las necesidades de la población.