Realiza Centro de Oftalmología de Cruz Verde Sur más de 540 cirugías en seis meses

El Centro de Oftalmología de la Cruz Verde Sur, del Gobierno de Zapopan, ha realizado 542 cirugías oftalmológicas desde su apertura en octubre de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026, consolidándose como un espacio clave para la atención de la salud visual en el municipio.

De este total, 380 intervenciones corresponden a cirugías de cataratas realizadas sin costo, como parte del programa social Hospitalito Ve por Ti, enfocado principalmente en personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

El director general del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Zapopan (OPD), Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, destacó que la unidad ubicada en Las Águilas se ha convertido en un centro de referencia en oftalmología, al ofrecer atención especializada todos los días de la semana, de 8:00 a 20:00 horas.

El funcionario explicó que el centro cuenta con equipo médico y tecnológico para diagnóstico, así como con quirófano para la realización de procedimientos programados, lo que permite llevar a cabo en promedio 80 cirugías mensuales. Entre las principales atenciones se encuentran padecimientos como cataratas, pterigion —conocido como carnosidad— y glaucoma.

El programa Hospitalito Ve por Ti incluye valoración preoperatoria, cirugía y colocación de lente intraocular sin costo para pacientes que, tras un estudio socioeconómico, acreditan condición de vulnerabilidad.

Además de las intervenciones programadas, el Centro de Oftalmología brinda consultas y atención a urgencias, ampliando así la cobertura de servicios especializados en el municipio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la catarata representa el 34 por ciento de los casos de ceguera reversible en México. Este padecimiento afecta a alrededor de tres millones de personas, con un registro anual de 140 mil nuevos casos. Sin embargo, solo una tercera parte accede a cirugía debido a limitaciones económicas o falta de acceso a servicios médicos especializados; en el sector privado, el costo puede alcanzar los 30 mil pesos por ojo.

Con esta estrategia, el Gobierno de Zapopan busca fortalecer la red de salud pública y acercar atención médica especializada a la población, especialmente en zonas con menor cobertura.