Realizan protesta ex trabajadores del Sistecozome; quieren pago de laudos

. Un excelente trabajador muestra el reclamo hecho al anterior gobernador.

En una historia que se repite desde hace casi nueve años cuando cerró sus puertas la empresa paraestatal Sistema de Transporte Colectivo de la Zona metropolitana (Sistecozome), un grupo de 16 ex trabajadores de ese organismo público realizaron una protesta frente a Palacio de Gobierno.

Los ex conductores de trolebuses y de camiones urbanos del Sistecozome exigen el pago de laudos a entre 40 y 50 personas que no fueron indemnizadas tras el cierre de la paraestatal en julio de 2017, en el sexenio del gobernador Aristóteles Sandoval.

Héctor Ramos Vega, líder del Sindicato de Trabajadores del Sistecozome, explicó que nadie salió a atenderlos y por ello se retiraron sin respuesta a sus reclamos.

Advirtió que ante la falta de atención todos los lunes se van a manifestar frente a la sede del gobierno de Jalisco.

“Por eso salimos hoy, hubo buena respuesta de los compañeros, pero de aquí en adelante vamos a hacer eso, de estar todos los lunes aquí a las 10 de la mañana. No hubo quien nos atendiera en realidad aquí en Palacio de Gobierno”, refirió.

El dirigente de los ex trabajadores del Sistecozome, Héctor Ramos, dijo que los funcionarios del Gobierno de Jalisco siguen de vacaciones.

Ellos calculan que hay entre 40 y 50 casos de ex trabajadores que ganaron sus juicios y tienen laudos favorables para que les paguen. En total, hay 140 ex empleados y viudas que tienen juicios laborales pendientes, precisó Héctor Ramos Vega. Incluso hay casos de otro sindicato o de personas que en lo individual son asesorados por abogados particulares.

“El pendiente que tenemos es de lo que ya tenemos laudado, que se nos hiciera el pago y que la Junta de Conciliación y Arbitraje saque los demás laudos que están pendientes, estamos hablando de unos 40 o 50 compañeros con juicios sin cerrar”, subrayó.

Los ex trabajadores del Sistecozome informaron que el gobierno de Jalisco les adeuda en total, alrededor de 30 millones de pesos, desde el cierre de la empresa paraestatal hace casi nueve años.