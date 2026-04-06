Refuerzan toma de decisiones en emergencias con capacitación a mandos de Protección Civil Guadalajara

La Protección Civil y Bomberos Guadalajara llevó a cabo un taller especializado dirigido a mandos medios con el propósito de fortalecer sus habilidades en la toma de decisiones durante situaciones de emergencia, un aspecto clave para garantizar respuestas más eficaces y oportunas ante incidentes de alto riesgo.

La capacitación, denominada Taller de Mando y Control, fue impartida por la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y estuvo enfocada en Primeros y Segundos Oficiales de la División de Operaciones, quienes desempeñan un papel fundamental en la conducción de estrategias en campo.

Durante la jornada, realizada en la Base 5 de la corporación, se abordaron temas esenciales como el ejercicio de mando, la comunicación asertiva, el análisis de información, las fases de atención de emergencias, así como la implementación del Sistema de Comando de Incidentes y la Reunión Posterior al Incidente, herramientas fundamentales para la gestión integral de riesgos.

El director de Operaciones, Sergio Herrera Robledo, explicó que la capacitación incluyó un ejercicio práctico integral basado en un escenario de alta complejidad, lo que permitió a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en condiciones cercanas a la realidad.

El ejercicio de gabinete planteó la hipótesis de un incendio de grandes dimensiones en un inmueble con alta concentración de personas y presencia de distintos materiales, además de espacios reducidos que complicaban tanto la evacuación como las labores de combate al fuego. Este escenario obligó a los oficiales a planear, priorizar acciones y coordinar recursos en un entorno de alta presión.

A lo largo de la simulación, los participantes no solo analizaron las acciones internas para atender la emergencia, sino también factores externos como la disponibilidad de recursos, la coordinación operativa entre equipos y la importancia de sistematizar la experiencia para identificar áreas de mejora.

De acuerdo con Herrera Robledo, este tipo de ejercicios busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional mediante decisiones estratégicas, coordinadas y basadas en protocolos técnicos, con el objetivo central de salvaguardar la vida de la población ante cualquier eventualidad.