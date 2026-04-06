Se necesita más que una declaratoria para proteger el bosque El Centinela, advierte legisladora

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Tras de que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó declarar como Área Natural Protegida al bosque El Centinela y las Cañadas de San Isidro, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, se sumó a esa declaratoria e hizo un llamado para coordinar esfuerzos entre el Congreso local, el gobierno de Zapopan y el gobierno de Jalisco, para que se concrete una estrategia integral que incluya el ordenamiento territorial para frenar la expansión urbana, acciones de restauración ambiental y mecanismos de participación ciudadana que garanticen la vigilancia y cuidado permanente del bosque.

La protección de esa área natural tiene que ir más allá de emitir una declaratoria, dijo la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, representante del distrito 6, de Zapopan.

“Proteger el bosque El Centinela no es solo una decisión legal, es una tarea de todos los días que requiere coordinación, seguimiento y corresponsabilidad. Lo que está en juego no es un trámite, es la capacidad de la ciudad para sostener su equilibrio ambiental en los próximos años, para nosotros y oara las generaciones que vienen. Es una demanda que ha estado presente en la comunidad y que hoy sigue sin resolverse. Confiamos que en los próximos días pueda tener ya el decreto de protección aprobado por el pleno”, afirmó.

La iniciativa de decreto fue propuesta por el Ayuntamiento de Zapopan para declarar esa zona como Área Natural Protegida, bajo la categoría de Parque Ecológico Municipal, con una extensión superior a las 254 hectáreas.

Después de varios años de trabajo, el dictamen apenas se aprobó en forma unánime en la Comisión de Medio Ambiente. Lo que sigue es que pase al pleno y se apruebe como un “asunto de vital importancia”.

Gabriela Cárdenas señaló que el tema no se puede seguir postergando, menos cuando se acerca la temporada de incendios.

El planteamiento se da en un contexto en el que en forma reiterada se han documentado invasiones, incendios y presión urbana, que han reducido la cobertura forestal y deteriorado sus condiciones ambientales.

Gabriela Cárdenas Rodríguez recordó que el impulso para proteger El Centinela surgió hace casi una década a partir de reportes vecinales sobre invasiones y deterioro del bosque, una preocupación que —dijo— se ha mantenido constante y que ha dado origen a una ruta de trabajo técnico que, hasta ahora, no se ha concretado.

La legisladora insistió en que la protección del bosque y las zonas de Las Cañadas no puede limitarse a una figura legal, sino que requiere acciones sostenidas que garanticen su conservación en el tiempo y una gestión integral del territorio.

Además, subrayó que El Centinela representa una pieza estratégica para consolidar el corredor biológico metropolitano que conecta desde el Cerro Viejo hasta la Barranca del Río Santiago.

La legisladora de MC reiteró que desde el Congreso mantendrá una participación activa para acompañar el proceso con sustento técnico y fortalecer las decisiones que garanticen la protección efectiva de este espacio natural.