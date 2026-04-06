Tlajomulco inicia labores de desazolve para prevenir inundaciones

El Gobierno de Tlajomulco inició trabajos preventivos de desazolve en distintos puntos del municipio, con el objetivo de garantizar el flujo adecuado del agua pluvial y reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

El coordinador de Fortalecimiento de los Servicios Públicos, Lucio Miranda, explicó que las labores se realizan de manera coordinada entre diversas áreas municipales, con prioridad en zonas identificadas como de mayor riesgo, entre ellas Zona Valle, Los Sauces, La Gigantera, La Lagunita en San Agustín, Eucaliptos y la cabecera municipal.

“Ahorita ya empezaron los trabajos de limpieza de canales, desazolve con el área de Infraestructura Hidráulica y Agua Potable, a través de la Jefatura de Alcantarillado, que está realizando acciones preventivas, también limpiando algunos pozos de visita”, detalló.

Indicó que, de manera paralela, personal de Servicios Públicos lleva a cabo la limpieza de alcantarillas, así como trabajos de chaponeo en canales para facilitar la intervención de maquinaria.

“Desde nuestra área contamos con dos cuadrillas: una trabajando en el proyecto Cabecera y otra de Servicios Públicos, realizando lo que se conoce como chaponeo”, explicó.

El funcionario subrayó que, además de las acciones gubernamentales, es necesaria la participación ciudadana para evitar obstrucciones en la infraestructura pluvial.

“No hay gobierno que alcance si la ciudadanía no participa y no es responsable… pero sí necesitamos la colaboración de la ciudadanía”, señaló.

Agregó que entre los objetos que con mayor frecuencia generan taponamientos se encuentran llantas, muebles y colchones, los cuales son arrastrados por el agua hacia canales y alcantarillas.

Las autoridades invitaron a la población a realizar reportes a través del chatbot del Gobierno de Tlajomulco o, en casos de emergencia, comunicarse al 911.