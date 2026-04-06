Tlaquepaque refuerza prevención de incendios ante temporada de estiaje

Ante el incremento en el riesgo de incendios durante la temporada de estiaje, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha un plan de acción preventivo para reducir la incidencia de siniestros y evitar daños materiales y humanos.

El director de Protección Civil y Bomberos, Luis Enrique Mederos Flores, informó que se han reforzado las medidas ante el aumento de incendios en lotes baldíos, pastizales y zonas forestales, especialmente en cerros dentro del municipio.

Explicó que factores como las altas temperaturas, el llamado “efecto lupa” y la acumulación de materiales combustibles favorecen la generación de incendios, por lo que es clave actuar de manera oportuna para evitar su propagación hacia viviendas o empresas.

El funcionario señaló que durante esta temporada, las rachas de viento también contribuyen a la rápida expansión del fuego y complican las labores de control, particularmente en zonas de difícil acceso, donde el combate debe realizarse de forma manual.

Mederos Flores indicó que la mayoría de los incendios en áreas abiertas son provocados por la actividad humana, por lo que hizo un llamado a evitar quemas, incluso aquellas consideradas “controladas”, así como a mantener limpios los predios; agregó que la mayor incidencia de estos servicios se concentra en la zona sur del municipio.

Para reportes, las autoridades pusieron a disposición los teléfonos 33 3837 2270 y 33 3837 2271, así como el número de emergencias 911.