Comandante de Bomberos Guadalajara pide que se reconozca su trayectoria y no se le excluya de la corporación

. Comandante Francisco Castellanos..

El comandante de Base 4 de Bomberos Guadalajara, Francisco Castellanos Villalobos, tiene casi 26 años de servicio en la corporación. Comenzó desde bombero raso, hasta llegar a comandante. En ese trayecto, se ha capacitado, cuenta con una licenciatura y dos maestrías y recibió una condecoración del Congreso de Puebla, por encabezar el grupo de Protección Civil que rescató a una persona atrapada en un sismo en aquella entidad.

Sin embargo, el comandante Francisco Castellanos relató que ahora lo quieren fuera de la corporación, sin recibir ninguna notificación por escrito, sin argumentar alguna razón y por ello, él acudió en días pasados a trabajar a su base, situada en las avenidas Gigantes y Manuel M. Ponce, en San Andrés, por lo que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y buscará la protección federal con un juicio de amparo.

“Me dicen que pues mi contrato ya no había sido renovado, cuando sorpresivamente esto me cae a mi como balde de agua fría ¿no?. Yo firmé un contrato por tres meses más, el día 17 de marzo, esto a mi me daba vigencia laboral, los meses de abril, mayo y junio. De manera sorpresiva, al momento, yo le contestaba que si yo había sido el único, ella me comentó que desconocía el tema, que lo iba a investigar y me dijo que nos veíamos el día lunes para empezar con el finiquito y yo realmente empecé a sudar frío”, relató.

El comandante Francisco Castellanos pide a la corporación que se le reinstale en su empleo, aunque formalmente no ha sido despedido.

Entró en agosto de 2000 a Bomberos Guadalajara y por su experiencia, también es docente en la Universidad de Guadalajara (UdeG), en la maestría en Gestión y Seguridad Ocupacional en el CUCEA, así como en la Universidad Internacional del Conocimiento, en la licenciatura en Bombero.

“Yo creo que el bombero debe de estar preparado constantemente y siempre para dar un mejor servicio público. Yo soy técnico en urgencias médicas, soy técnico superior en emergencias, seguridad laboral y rescates por la UdeG. Tengo diversos cursos en materia de seguridad e higiene, tengo un diplomado en seguridad e higiene por parte del IMSS, tengo una licenciatura en seguridad pública, tengo una licenciatura en Protección Civil, tengo una maestría en Gestión Integral de Riesgo y Administración de Desastres”, explicó.

Ante la trayectoria del comandante Francisco Castellanos, la Coalición de Bomberos Libres de Guadalajara, que dirige Miguel Ángel Peña, respalda la labor de su colega y pide que no se cometa una injusticia laboral.

“Le brindamos el total apoyo al comandante Castellanos. En esto que consideramos como una injusticia, porque los derechos de los bomberos son cada vez más endebles dentro de esta nueva coordinación, ya que este sistema de contratos, ya sea cada mes o cada tres meses, lo único que hace es extorsionar al personal, servir como un sistema de coacción. Por lo mismo, nosotros estamos respaldando al comandante y seguiremos dando el total apoyo ante esta injusticia”, argumentó Peña.

La Coalición de Bomberos Libres y el comandante Francisco Castellanos, esperan que existe una rectificación y que siga laborando en la Base 4 de Bomberos Guadalajara.