Dejan preso en Puente Grande a joven por robar con violencia figuras de colección de la serie Dragon Ball Z

Presuntamente robó figuras de Dragon Ball

Un joven identificado como Christopher Joshua “N”, de 26 años de edad, quedó vinculado a proceso, por asaltar una tienda de juguetes en donde se apoderó de cinco cajas con figuras de la serie de televisión Dragon Ball Z, entre ellas un Goku, con valor en conjunto de unos 20 mil pesos.

El robo, el cual cometió con una pistola de balines, ocurrió el 23 de marzo de este año en un negocio del centro comercial Plaza del Sol, situado en la confluencia de las avenidas Mariano Otero y López Mateos, del municipio de Zapopan.

Se informó que el ahora preso se presentó en el lugar y solicitó los artículos de colección, que supuestamente pretendía comprar.

Tras recibir las figuras coleccionables de la serie, Christopher Joshua sacó un arma con la que amagó al empleado que lo atendía para obligar a darle la mercancía y huir.

Robo a mano armada de figuras de colección

Sin embargo, fue perseguido por guardias privados de la plaza y el dependiente de la tienda, a quienes se unieron agentes del grupo Ocelotes de la Policía Vial.

Estos últimos le dieron alcance y le aseguraron el arma de balines utilizada en el atraco, además de un pasamontañas, los juguetes robados y una mochila.

El detenido fue entregado al Ministerio Público especializado en Robo a Negocios y Casa Habitación, en donde se le integró la carpeta de investigación correspondiente, y se le envió ante un juez del reclusorio de Puente Grande.

Botín y objetos asegurados a presunto ladrón

Con base en los elementos de prueba que le presentaron, el juzgador determinó vincular a proceso a Christopher Joshua “N” por el delito de robo calificado y le impuso prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure su proceso.