Impulsa Tec de Monterrey, Campus Guadalajara, jardines polinizadores para cuidado de medio ambiente

El Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara desarrolla jardines polinizadores como parte de sus acciones para fortalecer la biodiversidad en entornos urbanos.

Estos espacios están diseñados con plantas nativas que favorecen la presencia de especies como abejas, mariposas, colibríes, murciélagos e insectos fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas.

Los jardines se integran a la Red Poliniza, una iniciativa que busca conectar áreas verdes en distintas zonas para facilitar la vida de los polinizadores y contribuir a la restauración ambiental.

Además, estas acciones promueven la educación ambiental y la conciencia sobre el papel que estas especies desempeñan en la producción de alimentos y la salud de los ecosistemas.

Tras cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el campus obtuvo una placa digital que lo acredita como espacio registrado ante la federación. Este reconocimiento implica también un compromiso anual de mantenimiento y seguimiento.

El jardín funciona como un punto de aprendizaje y sensibilización para la comunidad, al integrarse como un entorno vivo que fomenta la participación y el conocimiento en materia de sostenibilidad. Este tipo de iniciativas contribuye a impulsar ciudades más resilientes y a fortalecer el cuidado del medio ambiente en Jaliscol, informa el Tec de Monterrey.