Luz de Esperanza hará la reposición de memorial de desaparecidos en la CDMX

La convocatoria a la recuperación del memorial.

El colectivo Luz de Esperanza realizará la reposición del memorial de Desaparecidos en la Glorieta de las y los Desaparecidos en la ciudad de México.

Ese memorial fue retirado, pese a que tenía fotografías de personas desaparecidas que recuerdan sus nombres, rostros y existencia.

Héctor Flores González, cofundador de Luz de Esperanza, explicó que así como en Guadalajara se cuenta con el memorial que está en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en Chapultepec y Niños Héroes, en la capital del país, el memorial está en paseo de la Reforma y Niza, una de las vías más transitadas de la CDMX, en la zona financiera.

La reposición se hará el domingo 12 de abril, a las 10 de la mañana.

Desde Guadalajara, viajarán familiares para reinstalar las imágenes de sus seres queridos que están desaparecidos.

Héctor Flores, cofundador de Luz de Esperanza, explicó la importancia de rescatar el memorial. “El 10 de mayo antepasado acudimos a la ciudad de México, hicimos un memorial donde aparecen 120 personas desaparecidas del colectivo, ahí en la glorieta de los desaparecidos, en Reforma. Desgraciadamente, fue vandalizado este memorial, entonces, en conjunto con la Glorieta de los Desaparecidos/Huellas de la Memoria, vamos a reinaugurar el memorial que nos vandalizaron. Es muy tirste que no haya respeto, pero seguimos con estos actos de memoria, incluso en la ciudad de México”, explicó.

El retiro de las fotografía de las y los desaparecidos se dio en una madrugada y las autoridades de la CDMX nunca identificaron a los responsables.

Los familiares han advertido que la veces que el gobierno de la ciudad de México las retire, será las veces que las regresaremos.