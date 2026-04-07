Recolecta Guadalajara 2.8 toneladas de residuos electrónicos

A través de la Campaña de Acopio de Residuos Electrónicos 2026, la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Guadalajara logró recolectar 2.8 toneladas de desechos tecnológicos, evitando que estos materiales altamente contaminantes lleguen a los rellenos sanitarios.

Esta acción no sólo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también permite que diversos componentes sean reciclados e integrados nuevamente a la cadena de valor, reduciendo así el impacto ecológico.

La iniciativa, que forma parte de la política pública “Limpia Guadalajara”, se desarrolló durante el mes de marzo con la instalación de 18 puntos de acopio en distintos puntos de la ciudad, donde la ciudadanía pudo depositar aparatos electrónicos en desuso.

La campaña registró una alta participación ciudadana. Entre las sedes con mayor captación de residuos destacan el Punto Verde Metropolitano, con 255 kilogramos; la Unidad Administrativa Benito Juárez, con 190 kilogramos; y la Dirección de Medio Ambiente, con 118 kilogramos.

Además, el 60.7 por ciento del total recolectado, equivalente a 1.7 toneladas, se concentró en los centros de acopio que operaron durante los fines de semana, lo que evidencia una mayor disponibilidad de la población para participar en esos días.

Entre los residuos recolectados se encuentran celulares, computadoras, pilas, discos duros, focos, planchas, televisores, memorias USB, auriculares, micrófonos, radios y consolas, entre otros.

En Guadalajara se generan diariamente más de 12 toneladas de residuos electrónicos, los cuales contienen sustancias tóxicas como plomo, mercurio, cadmio, níquel y antimonio, por lo que su correcta disposición es clave para prevenir riesgos ambientales y a la salud.

La Dirección de Medio Ambiente realiza dos campañas de acopio al año; en 2025 se recolectaron 6.4 toneladas de estos residuos. Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara reafirma su compromiso con la reducción de desechos, la prevención de la contaminación y el fomento de una cultura de manejo responsable de residuos.