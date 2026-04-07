Se queja de que Fiscalía Anticorrupción no actúa vs ex alcaldesa que puso a nombre de su mamá terrenos por 50 mdp

Alcaldesa de Yahualica, Wendy Limón

“Yahualica fue saqueado y yo presenté una denuncia en noviembre y es fecha que no se han tomado cartas en el asunto; era una deuda de ocho millones de pesos y pasó a cobrarse 50 millones de pesos y todavía no tuvieron la poca vergüenza y lo pusieron a nombre de la mamá de la ex alcaldesa de Yahualica”.

Así lo aseguró la actual presidenta municipal de la localidad señalada, Wendy Nadezhda Limón Ruvalcaba, al asegurar que su antecesora, Danniela Julemmy Vázquez González, y la administración que encabezó en el trienio anterior, pagaron un supuesto adeudo de gasolina inicial por ocho millones de pesos, pero terminó cubriéndose con inmuebles que tienen una extensión total de 29 mil metros cuadrados, los cuales están valuados en 50 millones de pesos.

Wendy Limón enfatizó que mediante el programa Casas Bienestar se tienen aprobadas construir 400 viviendas en Yahualica de González Gallo y preguntó refiriéndose a los terrenos que cedió la anterior administración municipal, “¿cuántas casas nos hubieran cabido ahí para nuestra gente que más lo necesita?”

Aseguró que el ayuntamiento que hoy preside no gasta más de 600 mil pesos al mes en el combustible; sin embargo, “ellos -la pasada administración- en un mes (pagaban) 2 millones 700 (mil pesos)”.

Aparte de la denuncia que la actual alcaldesa asegura que presentó su gobierno municipal por los inmuebles que luego fueron escriturados a nombre de la señora Florencia González, madre de Danniela Julemmy Vázquez, existe otra querella formal presentada también por el ayuntamiento en funciones, ante la Fiscalía Anticorrupción, pero ésta va dirigida en contra del hermano de su antecesora, Édgar Eduardo Vázquez, por la compra de 15 millones de pesos en gasolina a una estación de servicio propiedad de ese familiar de la ex presidenta municipal, que por cierto, no expidió los documentos correspondientes.

La ex alcaldesa de Yahualica, Danniela Julemmy Vázquez (vestido azul), en una foto del 10 de mayo de 2023. FOTO: Instagram danni__vazquez

Esta situación representaría un claro conflicto de interés, mientras que en el caso de los inmuebles valuados en 50 millones de pesos y que fueron cedidos por la supuesta deuda, la denuncia interpuesta sería por el probable delito de daño patrimonial.

“MAÑANERA DE MORENA JALISCO” Y “DEVOLVERLE AL PUEBLO LO ROBADO”

En el evento en donde se presentaron los señalamientos de la actual primera edil de Yahualica, Wendy Limón, quien pertenece al Partido del Trabajo, estuvieron notables liderazgos estatales del partido Morena, y en redes sociales ella hizo mención de que estuvo en “La Mañanera de Morena Jalisco”.

Durante el posicionamiento respecto a las irregularidades que afirma que han ocurrido en su municipio, expresó: “saquearon totalmente Yahualica” y que había que “devolverle al pueblo lo robado”.

También expuso que su antecesora Danniela Julemmy Vázquez perteneció a Movimiento Ciudadano, pero que como en ese partido se negaron a nombrar como candidato a la alcaldía a su hermano Édgar Eduardo Vázquez, ambos se cambiaron al PRI.

Recalcó que Édgar Eduardo “ahora es regidor de mi oposición; yo quisiera que lo destituyeran porque es un delincuente, un ratero y secuestrador”.

La alcaldesa de Yahualica hizo graves señalamientos. FOTO: Facebook Wendy Limón

Esto último lo señaló después de asegurar que en el contexto de la contienda electoral del 2024, uno de los candidatos al municipio fue secuestrado, aunque no quedó claro si por este supuesto grave delito también se levantó la denuncia ante la autoridad adecuada.