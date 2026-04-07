SIAPA repara socavón en Jardines Alcalde, en Guadalajara

Personal operativo del SIAPA realiza trabajos de reparación de un socavón registrado en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara.

La intervención se lleva a cabo sobre la calle Juan de Dios Robledo, casi en su cruce con Fray Junípero Serra, donde se reportó la afectación que comprometía la superficie de rodamiento.

De acuerdo con la dependencia, el socavón se originó por la avería en descargas domésticas elaboradas con materiales de barro, las cuales ya habían concluido su vida útil. Esta situación generó asentamientos en el terreno que derivaron en el socavamiento de la zona.

Como parte de los trabajos, el personal retirará la carpeta de rodamiento para sustituir las descargas domésticas por tubería de PVC, con el objetivo de garantizar mayor durabilidad y resistencia.

Posteriormente, en los próximos días se realizará el entubado correspondiente, así como el relleno y la compactación del terreno. Finalmente, se procederá con el colado de la loza de concreto para restablecer la vialidad en condiciones óptimas.

El SIAPA no detalló el tiempo estimado de conclusión de la obra, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones al circular por la zona.