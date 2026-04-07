Zapopan refuerza acciones preventivas en arbolado previo al temporal de lluvias

Con el objetivo de prevenir riesgos durante el próximo temporal de lluvias, el Gobierno de Zapopan implementó una estrategia de diagnóstico y mantenimiento del arbolado urbano en diversas colonias del municipio.

A través de la Dirección de Parques y Jardines, autoridades municipales informaron que se cuenta con un análisis histórico que permite identificar las zonas con mayor incidencia de caída de árboles. De acuerdo con el titular de la dependencia, Carlos Alejandro Rosas Gaxiola, se han detectado alrededor de 20 colonias que concentran cerca del 80 por ciento de los reportes.

Como parte de estas acciones, personal especializado realiza dictámenes técnicos para identificar árboles que puedan representar un riesgo, particularmente aquellos con enfermedades, inclinaciones mayores al 15 por ciento, cavidades en el tronco o afectaciones por hongos.

El funcionario destacó que el mantenimiento del arbolado requiere de evaluaciones individuales realizadas por especialistas, ya que cada ejemplar presenta condiciones distintas. Actualmente, la dependencia cuenta con cinco peritos —ingenieros agrónomos con formación en arboricultura— encargados de determinar si un árbol requiere poda, tratamiento o, en casos específicos, su retiro.

Según datos oficiales, estas acciones han contribuido a reducir el número de incidentes durante la temporada de lluvias. Mientras que hace dos años se registraron mil 380 árboles caídos, el año pasado la cifra disminuyó a aproximadamente 760.

Como parte del diagnóstico actual, la Dirección de Parques y Jardines trabaja en un inventario en colonias consideradas críticas, donde se estima que entre seis mil y siete mil árboles requieren algún tipo de mantenimiento preventivo antes del temporal.

Además, se contemplan labores de reforestación en avenidas principales y camellones, priorizando especies adecuadas para cada espacio. En los casos donde sea necesario retirar árboles, se ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de plantar nuevos ejemplares bajo un esquema de corresponsabilidad en su cuidado.

Las autoridades recordaron que, conforme a la normativa vigente, el arbolado ubicado en banquetas es responsabilidad de las y los ciudadanos; sin embargo, el municipio brinda acompañamiento técnico para prevenir riesgos.

Finalmente, la Dirección de Parques y Jardines hizo un llamado a la población para reportar árboles en mal estado o que representen peligro. Los trámites deben realizarse de manera presencial en sus oficinas, ubicadas en la colonia Santa Margarita, presentando identificación oficial, comprobante de domicilio y fotografías del ejemplar a evaluar.