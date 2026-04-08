Asignan $12.8 millones para delimitar arroyos en Tonalá y en cauces cercanos al río Santiago

Imagen del manantial El Barro, situado junto a la autopista Guadalajara-Zapotlanejo. Buscan recuperar ese espacio público este año.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinará 12.8 millones de pesos en este ejercicio fiscal 2026, para que se delimiten varios acuíferos y arroyos en Tonalá y en cuerpos de agua cercanos al río Santiago, informó la diputada federal de Morena, por el distrito 7 de Tonalá, Claudia García Hernández.

Después de cuatro años de gestiones con la Conagua, la legisladora informó que se busca recuperar un acuífero conocido como El Barro, en la zona de la Nueva Central Camionera, donde hoy el agua la captura un particular para vender ese recurso hídrico a pipas.

Ese espacio público se va a recuperar y el agua se utilizará para el beneficio de la comunidad de Santa Cruz de las Huertas.

Ahí antes fue un humedal y la Conagua tiene que hacer una delimitación para que el agua regrese a la nación, explicó la legisladora.

“Logramos obtener un recurso para que se realicen las delimitaciones en una parte de la microcuenca del río Osorio. Esa microcuenca desemboca en el río Santiago y como parte del saneamiento que se lleva a cabo por parte de la comisionada Claudia Gómez Godoy, es que platicamos con ella la preocupación que teníamos que hay agua que está en manos de los particulares de Tonalá, en un lugar conocido como El Barro, pero por las dimensiones que tiene ese acuífero -que es bastante grande- ya no puede ser parte de particulares, legalmente tendría que ser propiedad de la nación”, dijo.

La idea es que se restaure ese acuífero, que antes era de recreo público y hoy la aprovecha un particular.

La delimitación se hará este año. Sin embargo, no hay fecha precisa para que se haga este trabajo.

“El problema es que esta agua limpia que está ahí se utiliza para la venta de pipas de agua y lo que nosotros queremos es que esta agua retorne para la comunidad a la que pertenecía, que era Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá, porque esta agua que corre de la Central Camionera por debajo de lo que hoy es la avenida Lázaro Cárdenas o la autopista Guadalajara-Maravatío, pasa por abajo, y cuando pasa por ahí, el agua se pierde, porque se junta luego con el agua pluvial que va al drenaje en muchos de los casos”, precisó.

Otra delimitación que hará la Conagua se localiza en San Gaspar, en Tonalá, donde un arroyo ha sido invadido por la construcción de viviendas, dijo la legisladora, quien precisó que cuando existe un cuerpo de agua, la delimitación federal es de diez metros a la redonda.

El dinero que asignó la Conagua también se utilizará para otros cuerpos de agua en Zapopan y en la zona de la cuenca del Ahogado.