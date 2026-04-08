Brigada Forense del IJCF llegará a Tepatitlán para atender a familias de personas desaparecidas

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Con el compromiso de brindar una atención cercana, humana y profesional, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) habilitará un módulo en el municipio de Tepatitlán de Morelos para que la Brigada Forense reciba a las familias de personas desaparecidas de la Región Altos Sur del estado.

La jornada se realizará del lunes 13 al miércoles 15 de abril de 2026, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en la Casa de la Cultura de Tepatitlán de Morelos, ubicada en la calle Samartin #35, colonia Centro.

Para ofrecer una atención más ágil y ordenada, el IJCF invita a las familias a solicitar una cita mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp al número 33-1411-2215. El proceso tiene una duración aproximada de dos horas por familia.

Podrán acudir familias de los municipios que integran la Región Altos Sur de Jalisco, así como de localidades cercanas como Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo.

Este servicio es gratuito y no requiere que las familias hayan presentado denuncia por desaparición ante la Fiscalía del Estado.

El protocolo contempla una entrevista contextual para obtener información sobre el hecho y características individuales de la persona buscada —como estatura, cicatrices, tatuajes, prótesis o piezas dentales—, seguida de la toma de muestras de ADN a integrantes del grupo familiar nuclear. Los perfiles genéticos obtenidos se cotejan con los de Personas Fallecidas Sin Identificar, con el objetivo de lograr coincidencias que permitan avanzar en procesos de identificación.

Los requisitos incluyen identificación oficial vigente con fotografía; en el caso de menores de edad, la Clave Única de Registro de Población (CURP). También es necesario compartir fotografías de la persona desaparecida que permitan reconocer sus características individualizantes.