Conductores de autos de plataforma harán caravana a Casa Jalisco y a la SICT

Manifestación de autos de plataforma en 2024, frente al Congreso.

Conductores de autos de plataforma realizarán una manifestación este jueves, ante las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y frente a Casa Jalisco.

El objetivo es que las autoridades federales y estatales les expliquen a detalle el mecanismo para trabajar durante el Mundial de Futbol, en la zona del aeropuerto, a los autos de plataforma.

Los cuatro partidos del Mundial en Guadalajara serán del 11 al 26 de junio, en el estadio Akron. Se calcula que en esos días puedan llegar a Jalisco más de un millón de visitantes, según la Oficina de Visitantes y Convenciones.

La protesta convocada por el Consejo de Conductores de Jalisco arrancará a las 11.30 horas en el parque de las Estrellas, en la colonia Jardines del Bosque y de ahí los autos llegarán a la sede de la SICT, en Lázaro Cárdenas y Niño Obrero. Después, se van a dirigir a Casa Jalisco, informó César Castillo, representante de los conductores.

En la SICT, entregarán un pliego petitorio y buscarán una mesa de trabajo con la directora del Centro Jalisco, María Padilla Romo, para exponer las problemas que tienen para trabajar en el aeropuerto de Guadalajara y las prácticas ilegales de la Guardia Nacional en contra del gremio de conductores y los ciudadanos que deciden utilizar el servicio de plataformas para trasladarse.

En Casa Jalisco, los autos de plataforma solicitarán audiencia con el gobernador Pablo Lemus Navarro, ya que desde el 24 de octubre se pidió diálogo por el tema del aeropuerto y se ignoró esa petición.

Los conductores de autos de plataforma abordarán diversos temas en la caravana de protesta:

A la SICT le pedirán:

1.- Que fundamenten la actuación de la Guardia Nacional contra los vehículos de plataformas y que expliquen los requisitos para trabajar en el aeropuerto.

2.- Que expliquen la diferencia de cargar en el aeropuerto a hacerlo en el predio que destinaron la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Pablo Lemus, ya que dicho terreno también es federal.

3.- Que nos explique la Guardia Nacional sobre el cobro de piso que se da en el aeropuerto para trabajar de manera ilegal.

Al gobernador Pablo Lemus:

1.- Que informe quien autorizó el presupuesto de 20 millones de pesos para invertir en un predio federal sin licitación pública.

2.- Que explique la logística para el traslado de los pasajeros desde la terminal 1 hasta el predio propuesto, ya que no han dicho características, capacidad y frecuencia de salidas.

3.- Que nos explique quien va a administrar el estacionamiento, si va a tener costo alguno para el pasajero o el conductor y las medidas de seguridad para entrar y salir del mismo ya que se ubica prácticamente abajo de un puente.

Los conductores quieren que en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, puedan trabajar los autos de plataforma, sin restricciones.