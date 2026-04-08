El INPI actúa para que exista presencia del Ejército y la Guardia Nacional en San Andrés Cohamiata

Bianca América Enríquez, delegada regional del INPI. Atendió reclamos por la presencia del crimen organizado.

Ante el llamado urgente que hizo la comunidad wixaritari de San Andrés Cohamiata, situada en el municipio de Mezquitic (región Norte del estado), por la presencia de grupos de la delincuencia organizada en su territorio, la delegación Jalisco del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) atendió el reclamo y solicitó apoyo a las secretarías de la Defensa y Marina, así como a la Guardia Nacional, para que tengan presencia en el lugar.

La delegada del INPI, Bianca América Enríquez, informó que la dependencia enteró de la situación al gobierno federal y a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, desde sus oficinas centrales en la ciudad de México.

El problema de inseguridad no es nuevo. Tiene ya varios meses, sin embargo, se recrudeció hace quince días, por el ingreso de delincuentes provenientes de Nayarit, reconoció la funcionaria federal.

“Ellos solicitaban en primera instancia, la permanencia del Ejército mexicano en la comunidad de La Cebolleta. El director del INPI, Adelfo Regino, giró este mismo oficio que yo le mandé a Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y también al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, que es el secretario de la Marina y al general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional”, explicó.

Las autoridades tradicionales de San Andrés Cohamiata señalaron que ya ha habido amenazas a pobladores y a un dirigente le quitaron su dinero.

La delegada del INPI reconoció que, en un punto alto de la sierra, se registran robos de vehículos e incluso la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el propio INPI, han sufrido el despojo de sus unidades oficiales.

“Ha pasado incluso que algunas personas prefieren ya no subir porque han robado vehículos y no nada más a la comunidad, sino también a las instituciones. A la CFE yo creo que ha perdido como 30 vehículos, a nosotros mismos como INPI también nos han bajado vehículos y a la comunidad (de San Andrés Cohamiata) ni se diga ¿no?”, señaló.

Bianca América Enríquez informó que solicitó al gobernador Pablo Lemus que se instale una mesa interinstitucional para atender el problema y en los próximos días así se hará.

Agregó que, hasta el momento, no se han registrado desplazamiento de habitantes por la inseguridad y por ello, están actuando para que eso no suceda.