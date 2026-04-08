Inician foros de consulta pública para proyecto de Decreto del Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra de Cacoma

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La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (SEMADET) emitió el Aviso de Declaratoria del Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra de Cacoma, con lo que se da inicio a los foros de consulta pública para este proyecto que busca preservar ecosistemas clave y fortalecer la conectividad de Áreas Naturales Protegidas en la entidad.

El proyecto contempla una superficie de 56 mil 122.88 hectáreas, distribuidas en los municipios de Villa Purificación, Tomatlán, Casimiro Castillo, Autlán de Navarro, Ayutla y Cuautla.

Con estas acciones, Jalisco avanza en la Estrategia 30x30, indicador del Programa Estatal de Desarrollo que plantea que, para el año 2030, el 30 por ciento de la superficie del estado se encuentre bajo esquemas de conservación y manejo sustentable, en beneficio de la biodiversidad y frente a los retos del cambio climático.

SEMADET pone a disposición del público el Estudio Técnico Justificativo y el Proyecto de Programa de Manejo y Conservación, disponibles en el portal https://areasnaturales.jalisco.gob.mx/anps/sierra-cacoma, para recibir propuestas, comentarios y manifestaciones. Asimismo, se reafirma el respeto irrestricto a la propiedad privada, ejidal y comunal, descartando cualquier figura de expropiación o traslación de dominio.

Los foros de consulta pública se realizarán en las siguientes sedes:

Casimiro Castillo: 15 de abril, 10:00 horas, Casa de la Cultura (calle Revolución #36).

Villa Purificación: 16 de abril, 10:00 horas, Auditorio Municipal (calle Nicolás Bravo Eje Ote. #93).

Tomatlán: 17 de abril, 10:00 horas, Casa de la Cultura (Avenida del Campesino #155).

Las personas que no puedan asistir de forma presencial podrán participar en línea a través del enlace https://gobjal.mx/SierraCacoma.

Este espacio natural es hogar del jaguar y de diversas especies emblemáticas y endémicas de Jalisco. El instrumento de conservación armonizará la preservación de los servicios ambientales con las actividades productivas locales —como agricultura, ganadería y turismo— bajo modalidades de aprovechamiento sustentable que no afectan la titularidad de la tierra.

Las Áreas Naturales Protegidas son vitales para conservar la biodiversidad, salvaguardar especies en riesgo y mantener el equilibrio ecológico, además de proporcionar servicios ambientales como regulación del clima, captación de agua, purificación del aire y generación de ingresos sostenibles mediante el ecoturismo.