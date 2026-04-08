Localiza C5 Escudo Jalisco a joven extraviado en la Barranca de Huentitán

. Barranca de Huentitán.

Con un operativo coordinado entre C5 Escudo Jalisco y la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, se logró localizar a un joven de 18 años que se encontraba extraviado y desorientado en la Barranca de Huentitán, sin posibilidad de ubicar una salida en este espacio natural.

El reporte inicial fue recibido a través de la Línea de Emergencia 911, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de atención. Gracias a la herramienta de Videollamada C5, el centro de mando estatal estableció contacto directo con el joven, obteniendo datos precisos de su ubicación.

Con las coordenadas geográficas generadas en tiempo real, la información fue canalizada vía radiocomunicación a la Comisaría de Seguridad de Guadalajara. Elementos municipales desplegaron un operativo en la zona de la Barranca y Fernando Calderón, en la colonia Panorámica de Huentitán, logrando ubicar al joven en buen estado de salud, sin requerir atención médica.

Este caso resalta la efectividad de la Videollamada C5 como herramienta tecnológica para la atención de emergencias en zonas de difícil acceso, al permitir una ubicación más precisa de las personas en riesgo y facilitar la intervención oportuna de las corporaciones de seguridad.

La coordinación operativa entre C5 Escudo Jalisco y las autoridades municipales reafirma el compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía mediante el uso de innovación tecnológica y trabajo conjunto.