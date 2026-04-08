Realiza PROEPA 133 visitas de inspección e impone 44 clausuras en primer trimestre de 2026

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Con el objetivo de hacer cumplir la normativa ambiental y prevenir daños a los ecosistemas, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) realizó, entre el 7 de enero y el 27 de marzo de 2026, 133 visitas de inspección y verificación en 33 municipios de Jalisco, que derivaron en 44 clausuras, entre totales y parciales.

Durante las inspecciones se constató que diversos sitios y establecimientos no contaban con la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, o bien, representaban un riesgo inminente de desequilibrio ecológico y deterioro de los recursos naturales.

Entre los municipios visitados se encuentran Ameca, Cañadas de Obregón, Arandas, Degollado, Encarnación de Díaz, Poncitlán, San Juan de los Lagos, Tequila, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán El Grande, entre otros.

Como parte de la vigilancia, PROEPA informó que 99 de las visitas se realizaron en los municipios que integran el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago (AIP), o ante la existencia de un riesgo ambiental grave por las actividades desarrolladas en los sitios inspeccionados.

Las verificaciones abarcaron rubros como emisiones a la atmósfera, manejo de residuos de manejo especial, granjas, impacto ambiental y operación de sitios de disposición final de residuos.

Entre los casos más relevantes destaca la clausura parcial temporal del sitio de disposición final de residuos de manejo especial y sólidos urbanos de Poncitlán, realizada el 3 de marzo, por no contar con autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) ni cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003.

De igual forma, el 27 de enero se aplicaron medidas similares en el sitio operado por el municipio de Sayula, y el 6 de marzo se clausuró parcialmente una empresa dedicada a la fabricación de alimento para mascota en Tototlán, por carecer de Licencia Ambiental Única.

PROEPA invita a la ciudadanía a denunciar cualquier daño al ambiente al correo denuncias.proepa@jalisco.gob.mx, proporcionando descripción de los hechos, ubicación precisa y evidencia fotográfica.