Tlaquepaque reporta baja en delitos; se reúne Laura Imelda con García Harfuch

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la que se revisaron avances en materia de seguridad y se plantearon nuevas líneas de coordinación.

Durante el encuentro, la presidenta municipal señaló que en el municipio se ha registrado una disminución del 30 por ciento en la incidencia delictiva, resultado que atribuyó al trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y a la implementación de estrategias coordinadas.

El funcionario federal reconoció los esfuerzos realizados en Tlaquepaque y destacó que la continuidad en la colaboración institucional será clave para mantener y profundizar los avances en materia de seguridad.

En la reunión también se abordaron rutas de trabajo enfocadas en el fortalecimiento y la capacitación de la policía municipal, con el objetivo de mejorar su desempeño y capacidad de respuesta.

La alcaldesa reiteró su compromiso de consolidar las acciones en materia de seguridad y agradeció el respaldo del gobierno federal encabezado por la Claudia Sheinbaum, al señalar que su apoyo ha sido determinante para avanzar hacia mejores condiciones de seguridad para la población.