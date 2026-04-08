Zapopan impulsa jardines polinizadores para proteger abejas y fortalecer la biodiversidad

Con el objetivo de proteger a las abejas y otros insectos esenciales para el equilibrio ambiental, el Gobierno de Zapopan impulsa la creación de jardines polinizadores en parques, escuelas y espacios públicos, como parte de sus estrategias de conservación de la biodiversidad y educación ambiental.

A través de la Dirección de Parques y Jardines, el municipio cuenta actualmente con más de 100 jardines polinizadores distribuidos en distintas áreas verdes. Estos espacios integran especies vegetales que funcionan como alimento y refugio para insectos y aves que participan en el proceso de polinización.

“Los jardines polinizadores son importantes porque no solo se ven bonitos, no solo son flores que están ahí, sino que tienen un papel fundamental para los agentes polinizadores y para la reproducción de las plantas”, explicó Mariana Mendoza Meléndez, encargada del área de Educación Ambiental de la dependencia.

En estos jardines se pueden encontrar plantas como lavanda, margarita y petunia mexicana, además de árboles que favorecen la presencia de colibríes. Todo ello contribuye a la reproducción de diversas especies vegetales y al fortalecimiento de las áreas verdes del municipio.

Además, algunos de estos espacios cuentan con hoteles para insectos, estructuras elaboradas con troncos y cavidades que sirven como refugio para especies como abejas solitarias. “Hay algunos tipos de abejas que no viven en colmenas, sino que viven apartadas, entonces estos hoteles son para ellas, para que se resguarden, tengan alimento cerca y estén más protegidas”, añadió Mendoza Meléndez.

Como parte de esta estrategia, el municipio también implementa el programa Polinízate, enfocado en fomentar la educación ambiental entre niñas, niños y jóvenes. A través de esta iniciativa, se instalan jardines polinizadores en planteles educativos y se imparten talleres sobre la importancia de estos insectos en los ecosistemas.

“Cuando vamos a las escuelas, colocamos jardines polinizadores y también damos talleres para que los alumnos conozcan a estos agentes polinizadores y su importancia. Incluso algunos que no imaginan, como los murciélagos, también cumplen esta función”, señaló.

El programa también está disponible para colonias interesadas en instalar estos espacios en parques o camellones. Para participar, es necesario presentar fotografías del área, designar a una persona responsable de su cuidado, garantizar el riego y firmar una carta compromiso para su mantenimiento. Posteriormente, personal municipal realiza visitas de seguimiento para asegurar su conservación.

Las abejas son fundamentales para la vida en el planeta, aunque muchas de sus especies se encuentran en riesgo. De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, a nivel mundial existen alrededor de 20 mil especies de abejas; en México se registran mil 826 y en Jalisco habitan 313, lo que posiciona al estado en el tercer lugar nacional en biodiversidad de estos insectos.

Con estas acciones, Zapopan busca fortalecer la conservación de los agentes polinizadores y consolidar espacios verdes que contribuyan al equilibrio ambiental en el municipio.