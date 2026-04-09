MiBici amplía a 45 minutos el tiempo de uso durante fin de semana de Pascua

El sistema MiBici extenderá el tiempo del primer periodo de uso a 45 minutos por viaje del viernes 10 al domingo 12 de abril, como parte de una estrategia para facilitar la movilidad recreativa durante el fin de semana de Pascua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La ampliación, que no implicará costo adicional para las personas usuarias, responde a la alta demanda registrada durante Semana Santa, cuando del 2 al 5 de abril se contabilizaron 32 mil 217 viajes en el sistema.

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad señaló que esta medida busca incentivar el uso de la bicicleta como una alternativa accesible, saludable y sustentable, además de promover el disfrute del espacio público en temporada vacacional.

Gracias a la ubicación estratégica de sus estaciones, MiBici permite una conexión directa con diversos parques urbanos de la ciudad, como el Parque Ávila Camacho, el Parque Revolución, el Parque Zuno y el Parque de las Estrellas, entre otros espacios ideales para actividades recreativas.

Actualmente, el sistema cuenta con más de 22 mil usuarios activos y una red de 370 estaciones automatizadas, disponibles todos los días del año en un horario de 5:00 a 00:59 horas. Su esquema de uso permite tomar una bicicleta en cualquier estación y devolverla en la misma o en otra distinta, con viajes menores a 30 minutos incluidos en la suscripción.

Autoridades recomiendan a las y los usuarios planear sus rutas, mantenerse hidratados, usar bloqueador solar y portar casco para una experiencia segura.

Con esta acción, el Gobierno de Jalisco refuerza su apuesta por la movilidad sostenible y consolida a MiBici como una opción clave para recorrer y redescubrir la ciudad durante el periodo vacacional.