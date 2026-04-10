Refuerzan limpieza en canales de Las Pintas y Atequiza ante problemas de calidad del agua en el AMG

Como parte de las acciones para atender los reportes ciudadanos sobre agua sucia, con mal olor y sabor en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), autoridades estatales y municipales realizaron trabajos de limpieza y desazolve en los canales de Las Pintas y Atequiza.

Las labores fueron coordinadas por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con el objetivo de mejorar las condiciones del agua que abastece a la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, estas intervenciones permiten retirar sedimentos, residuos y material acumulado en los canales, lo que contribuye a optimizar el flujo hidráulico y reducir factores que pueden afectar la calidad del agua en su paso hacia las plantas potabilizadoras.

En las últimas semanas, habitantes de distintos municipios del AMG han manifestado inconformidades por la presencia de agua turbia, con tonalidades inusuales y sabores desagradables, situación que ha generado preocupación por posibles afectaciones a la salud y ha obligado a muchas familias a recurrir a la compra de agua embotellada.

Ante este panorama, las dependencias señalaron que el mantenimiento de la infraestructura hidráulica es una medida clave para mitigar estos problemas, aunque reconocen que la calidad del agua depende de múltiples factores, entre ellos las condiciones de las fuentes de abastecimiento, el estado de las redes de distribución y la operación de las plantas de tratamiento.

Asimismo, indicaron que los trabajos de limpieza y desazolve se realizan de manera permanente como parte de una estrategia integral para garantizar un servicio más eficiente y seguro.

Sin embargo, especialistas y ciudadanos han insistido en la necesidad de acciones más profundas y transparentes, incluyendo monitoreo constante de la calidad del agua, comunicación clara de resultados y atención oportuna a los reportes, para recuperar la confianza en el suministro.

Mientras tanto, autoridades reiteraron su compromiso de continuar con estas labores y mejorar el servicio, en un contexto donde el acceso a agua de calidad se ha convertido en una de las principales demandas urbanas en la metrópoli.