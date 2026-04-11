Jalisco, epicentro de la moda en América Latina con el Volvo Fashion Week México 2026

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Del 14 al 17 de abril, el estado será sede de uno de los encuentros más relevantes de la moda nacional, consolidándose como hub creativo y estratégico para la proyección del talento local.

Jalisco se prepara para convertirse en el epicentro de la moda en América Latina con el Volvo Fashion Week México 2026, un evento que reunirá íconos internacionales y figuras de la cultura mexicana en un formato multisede que fusiona vanguardia y tradición.

Durante cuatro días, diseñadores consolidados y talento emergente compartirán pasarelas, diálogos de industria y espacios de networking, fortaleciendo una cadena de valor que aporta el 8% al PIB estatal.

Escenarios emblemáticos

El encuentro integrará recintos culturales e históricos para vincular la moda con el entorno social de Jalisco:

Teatro Degollado: inauguración con el traje oficial de la Selección Mexicana y desfile de Julia y Renata con Ely Guerra.

Antiguo Colegio de San Diego y Edificio Arroniz: experiencias que combinan moda y gastronomía, con Olmos y Flores, Abel López y Alfredo Martínez.

Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres: presentación de Benito Santos y Ximena Sariñana en un evento abierto al público.

Corredor Midtown: pasarelas contemporáneas y emergentes con Liberal Youth Ministry, NoName y el performance de Vanebon.

Voces y figuras internacionales

El modelo inglés David Gandy encabezará la presentación de Hackett London, mientras que la campaña oficial incluirá a modelos tapatíos de proyección internacional como Alejandra Infante, Karime Bribiesca y Ricardo Korkowski, reforzando la proyección turística y cultural de Guadalajara.

Impacto estratégico

Jalisco es el segundo estado en México en oferta de hospedaje con 83 mil cuartos.

La Zona Metropolitana de Guadalajara concentra el 46% de los empleados del sector moda en el país, reafirmando su capacidad para albergar eventos de talla mundial.

Bajo una lógica de lujo consciente y sostenibilidad, el Volvo Fashion Week México marca el inicio de un ciclo anual que vincula diseño de alta gama con infraestructura turística de primer nivel.

Con esta estrategia, Jalisco avanza hacia su Visión 2030, perfilándose como el hub creativo de América Latina donde la herencia cultural se combina con una visión global y contemporánea.