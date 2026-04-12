Ampliarán a 10 obras proyectos del Presupuesto de Participación Ciudadana en Tlajomulco

El gobierno de Tlajomulco informó que se ejecutarán 10 obras definidas a través del Presupuesto de Participación Ciudadana, aunque inicialmente se tenía previsto intervenir solo seis proyectos con mayor número de votos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, dio a conocer que se decidió ampliar el número de intervenciones, las cuales incluyen la rehabilitación de espacios públicos y la mejora de áreas destinadas al deporte.

Entre las acciones destaca la intervención del parque de bolsillo El Tecolote, donde se prevé la adecuación de áreas de convivencia y esparcimiento. El director de Proyectos de Obra Pública, Antonio Legaspi, explicó que este espacio se ubica en una comunidad que, de acuerdo con habitantes, no había recibido obra pública en décadas.

“Por ejemplo, una de las primeras obras es el parque de bolsillo El Tecolote, ubicado en una comunidad pequeña que históricamente no había recibido obra en más de 50 años, según nos comentó la ciudadanía. El año pasado realizamos una vialidad y ahora nos solicitaban la rehabilitación del espacio público para generar una plaza principal y poder realizar eventos”, expresó.

También se contempla la intervención de la plaza principal de La Teja, así como un espacio en Lomas de Tejeda para actividades comunitarias, con posibilidad de crecimiento a futuro.

En materia deportiva, se prevé la rehabilitación de la cancha en Valle de los Encinos y la mejora de un parque de bolsillo en Alcatraz, donde se integrará una cancha de usos múltiples. Legaspi señaló que estos proyectos requieren corresponsabilidad social para su conservación.

Además de estos espacios, el paquete de obras incluye intervenciones en la avenida Jesús Michel González, la calle Los Agaves, el camino Las Moras, la segunda etapa del módulo de emergencia López Mateos y la remodelación de la Escuela Lázaro Cárdenas del Río.