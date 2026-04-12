Llama IMSS Jalisco a detectar a tiempo síntomas del Parkinson

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco alertó sobre la importancia de identificar de manera temprana los síntomas de la Enfermedad de Parkinson, como rigidez, lentitud de movimiento y temblores en reposo, a fin de mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

El médico adscrito al servicio de Neurología del Hospital de Especialidades, José de Jesús García Rivera, explicó que esta enfermedad presenta mayor incidencia en personas mayores de 50 años, etapa en la que comienzan a manifestarse con mayor frecuencia los signos clínicos.

Detalló que la atención inicia en el Primer Nivel, donde el médico familiar evalúa los síntomas y descarta otras causas. En caso de sospecha, las y los pacientes son referidos a unidades hospitalarias para valoración especializada en el Segundo o Tercer Nivel de Atención.

El especialista subrayó que, aunque se trata de una enfermedad degenerativa sin cura, la detección oportuna permite implementar tratamientos que ayudan a mejorar la funcionalidad de las y los pacientes.

También indicó que este padecimiento no siempre está asociado a antecedentes familiares, ya que cerca del 90 por ciento de los casos se presentan de forma espontánea.

García Rivera exhortó a la población a no normalizar cambios progresivos en el movimiento corporal y acudir a revisión médica ante cualquier señal de alerta, para recibir diagnóstico y atención.

El IMSS en Jalisco informó que mantiene acciones enfocadas en la prevención y detección oportuna de enfermedades entre la población derechohabiente.