Piden a autoridades proteger hábitat de las orquídeas; hay 188 especies en riesgo

En el museo de Paleontología hubo exposición y venta de orquídeas.

El 21 de marzo de este año se celebró por primera vez el Día Nacional de la Orquídea, para reconocer su valor biológico y cultural, tras la aprobación del decreto respectivo en el Senado.

México ocupa el segundo lugar, después de Brasil, entre los países tropicales con la mayor producción de orquídeas. En el país hay más de 1,300 especies, de las que 188 están en riesgo.

Este fin de semana, en el museo de Paleontología, se realizó la reunión mensual de la Asociación Jalisciense de Orquideología, integrada por 150 personas de todo el estado, donde se busca incrementar la difusión sobre el cultivo, conservación y la historia de las orquídeas.

Enrique Navarro Olivares, presidente de la Asociación Jalisciense de Orquideología, señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno, están obligadas a conservar el hábitat de las apreciadas plantas.

“Mira uno de los temas que nos preocupa es el saqueo de muchas especies, la deforestación afecta mucho a algunas especies de orquídeas. Hay algunas que están consideradas como vulnerables, otras en peligro de extinción y es importante conocer algunas de estas para no comprarlas en el mercado ilegal”, dijo.

José Luis Alanís, investigador de la Universidad Veracruzana, presentó ante auditorio lleno, la conferencia “Oncidium Sphacelatum (conocida como lluvia de oro) en la festividad de la Santa Cruz en el norte de Veracruz”, donde mostró imágenes de cómo las cruces que se llevan a bendecir, se adornan cada 3 de mayo con esa especie y lucen diseños únicos.

José Luis Banda, experto y propietario de Orquídeas Ajijic, señaló que muchas personas que se acercan al cultivo de las orquídeas lo utilizan como una actividad que los aleja de la depresión.

“Esto nos enseña a tener paciencia, es hasta terapéutico. En mi caso, he conocido a personas que tienen algún tipo de depresión y se empiezan a dedicar a las orquídeas y salen avante de su situación. Le explico que es de paciencia, porque no son rápidas para crecer. Algunas orquídeas necesitan cuatro o cinco años para su primera floración, algunas necesitan hasta diez o quince años. La gente piensa que son delicadas, no son delicadas para nada, son de las plantas mas resilientes que podemos encontrar y pueden vivir desde el nivel del mar hasta los 2 mil 500 o 3 mil metros sobre el nivel del mar”, precisó.

Quienes tengan interés en las orquídeas, pueden acudir al museo de Paleontología (avenida R. Michel 520), donde los integrantes se reúnen cada 30 días, el segundo sábado de cada mes.