Propone Chema Martínez condonar pago de “agua puerca” en Guadalajara

El regidor de Morena en Guadalajara, José María “Chema” Martínez, presentó una iniciativa para condonar el cobro del servicio de agua potable en colonias donde se registre mala calidad o interrupciones en el suministro.

La propuesta plantea elevar al Congreso del Estado una reforma que permita cancelar los cobros en los periodos en que se acrediten fallas en el servicio, particularmente durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

El edil señaló que la problemática en el abasto de agua no es reciente, cuestionó la postura de administraciones estatales y municipales, al señalar inconsistencias en torno a este tema, considera que minimizan la problemática.

“Esto es algo que ocurre de forma ordinaria, año con año, La costumbre viene de Movimiento Ciudadano (…) No quieren que mostremos la realidad de Guadalajara, lo único que les interesa es la selfie que va a tomar el turista en la Minerva o en el Parque Rojo”, expresó.

El regidor argumentó que las fallas en el servicio representan una carga económica adicional para las familias que deben adquirir agua por otras vías. Indicó que las afectaciones se concentran principalmente en colonias del oriente, norte y sur de la ciudad.

Finalmente, aseguró que dará seguimiento al tema y agregó que la ciudad no puede priorizar su imagen pública mientras persisten problemas en servicios básicos.