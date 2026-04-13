Atrapan a presunto líder de banda de robarrelojes; actuaban a mano armada

Presunto robarrelojes capturado

Mediante un operativo entre la Policía de Jalisco y la Comisaría de Guadalajara, fue capturado Francisco “N”, alias “El Churras”, de 30 años, señalado como “objetivo prioritario” por ser presunto líder de una banda de robarrelojes que actuaba con violencia en restaurantes del poniente de la Zona Metropolitana.

La Comisaría de Inteligencia del estado ”recibió informes sobre la búsqueda de Francisco ‘N’, alias ‘El Churras’, presuntamente implicado en varios robos de relojes de alta gama en Guadalajara y Zapopan, como parte de la banda de ‘Los Robarrolex’ o ‘Los Churros’”, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ).

Agregó que con “acciones de monitoreo y análisis de la Unidad de Drones Cybertruck, así como el cruce de información con la Comisaría de Guadalajara”, se establecieron los puntos que aparentemente frecuentaba el objetivo prioritario; entonces desplegaron “una incursión táctica coordinada”.

El operativo de rastreo rindió resultados en el cruce de las calles Federico Medrano y 20 de Noviembre, en la Colonia Analco, en donde los elementos policiacos detectaron a un sujeto con las características del objetivo, quien fue sorprendido justo cuando realizaba una operación de compra-venta de “crystal“.

Aunque intentó huir y se registró una breve persecución, el individuo fue asegurado y durante la revisión de protocolo, le encontraron entre sus pertenencias 15 bolsas resellables con la aparente droga sintética.

Presunto robarrelojes capturado

“El Churras”, cuyo modus operandi era amagar con pistolas a personas que portaban ostentosos relojes, principalmente en restaurantes, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, para que se continúen las investigaciones.

La SSJ recordó que a finales de enero, en otro despliegue coordinado, fueron capturados en Colinas de San Javier tres supuestos integrantes de la banda de robarrelojes conocida como la de “El Chiquis Robarrolex” y, otro presunto miembro de dicha organización delictiva, cayó a principios de febrero.

Los operativos coordinados de la Policía de Jalisco y las comisarías municipales, el Escudo Urbano C5 y otras corporaciones, se realizan por ordenes del gobernador Pablo Lemus, enfatizó la SSJ.