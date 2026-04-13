Nace la Sinfonietta Zapopan para fortalecer la oferta musical del municipio

La Sinfonietta Zapopan marca una nueva etapa en la vida cultural del municipio, al surgir como la evolución de la Orquesta de Cámara que por años ha sido un referente artístico local.

Esta transformación contempla la incorporación de 15 nuevos músicos, lo que permitirá ampliar el repertorio, enriquecer la propuesta escénica y elevar la calidad interpretativa de la agrupación. De acuerdo con su director, Guillermo Salvador, el cambio a Sinfonietta abre la puerta a nuevas posibilidades sonoras gracias a una instrumentación más robusta.

Por su parte, Cristopher de Alba Anguiano destacó que este paso forma parte del crecimiento sostenido de las agrupaciones artísticas impulsadas en el municipio, con el objetivo de acercar la cultura a más personas.

“Esta es la nueva Orquesta de Zapopan; queremos que esta Sinfonietta evolucione a una sinfónica profesional. Buscamos consolidar una Orquesta Sinfónica de Zapopan y dar continuidad al desarrollo musical en el municipio”, expresó.

Como parte de esta nueva etapa, la agrupación ofrecerá un concierto especial el próximo 15 de abril a las 20:00 horas en el Centro Cultural Constitución. La presentación será gratuita, y se recomienda al público asistir con al menos 30 minutos de anticipación para asegurar su lugar.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Zapopan reafirma su compromiso con el impulso cultural y el fortalecimiento de sus agrupaciones artísticas, promoviendo el acceso a la música y las artes para toda la comunidad.