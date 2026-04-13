SIAPA atiende descargas irregulares en el Arroyo Seco con acciones coordinadas

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado avanza en la atención de descargas irregulares de aguas residuales en el cauce del Arroyo Seco, mediante un trabajo coordinado con instancias de los tres órdenes de gobierno.

En conjunto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, así como los ayuntamientos de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, se han realizado recorridos técnicos para identificar, documentar y mapear puntos de descarga irregular.

Estas acciones han permitido generar una base común de información que facilita la toma de decisiones y la definición de rutas de solución técnicas y operativas, en un problema considerado estructural y que requiere atención a mediano y largo plazo.

Ante la urgencia del tema, las autoridades han puesto en marcha medidas de mitigación a corto plazo para contener impactos, mejorar la calidad del agua y prevenir mayores afectaciones, mientras se diseñan soluciones de fondo.

Entre las acciones emergentes destaca la construcción de un sistema de bombeo desde la presa La Calera hacia la Planta Potabilizadora número 5, con el objetivo de optimizar el volumen y la calidad del agua que se distribuye a las plantas potabilizadoras de Miravalle y Las Huertas.

Asimismo, se trabaja en la interconexión del colector Arroyo Seco con el colector Aldama, además de labores de verificación y desazolve en uno de los tramos del colector antes de su llegada a la Planta de Tratamiento El Ahogado.

Con estas acciones, el SIAPA y las instituciones involucradas buscan contener los efectos inmediatos de las descargas irregulares y avanzar en una estrategia integral para el saneamiento del Arroyo Seco.