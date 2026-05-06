Zapopan se alista para la edición 37 de su Medio Maratón Internacional con récord de participación

El Gobierno de Zapopan, a través del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), presentó los detalles de la edición número 37 del Medio Maratón Internacional de Zapopan, una de las competencias con mayor tradición en Jalisco y el país. Programado para el próximo domingo 17 de mayo, el evento proyecta la participación de más de 8 mil corredoras y corredores, lo que marcaría un nuevo récord de asistencia y confirmaría su creciente relevancia en el calendario deportivo nacional e internacional.

Desde su primera edición en 1981, esta justa ha reunido a atletas de alto rendimiento de distintas partes del mundo, consolidándose como un referente en el atletismo. En 2025, el medio maratón contó con la participación de 6 mil competidores provenientes de 27 estados de la República y 15 países, cifra que se espera superar este año con una convocatoria aún más amplia, impulsada también por el contexto previo a la justa mundialista de fútbol, en la que Zapopan será una de las sedes.

La directora general de COMUDE Zapopan, Alejandra Galindo Hernández, destacó el arraigo del evento entre la población y su valor como símbolo de identidad para el municipio. Señaló que esta edición estará inspirada tanto en la riqueza cultural de la comunidad wixárika como en la energía del fútbol, elementos que buscan fortalecer el sentido de pertenencia y celebración colectiva.

El recorrido iniciará en el Centro de Zapopan y abarcará puntos clave como El Polvorín, Andares, avenida Patria, Ávila Camacho, Enrique Díaz de León, avenida Laureles y boulevard El Vigía, para concluir nuevamente en el punto de partida. La ruta está diseñada para ofrecer un circuito competitivo y atractivo tanto para atletas profesionales como para participantes recreativos.

Autoridades municipales informaron que la bolsa de premiación será de 1.5 millones de pesos, lo que posiciona al evento entre los mejor remunerados en su tipo. Además de su impacto en el ámbito deportivo, la competencia también busca fomentar la activación física y fortalecer la convivencia social en la ciudad.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, subrayó que el crecimiento del medio maratón es resultado de años de trabajo constante y de una estrategia enfocada en consolidar eventos de calidad internacional. Aseguró que la edición 2026 reunirá a corredores de alto nivel, lo que elevará aún más el prestigio de la competencia.

Como parte de las actividades previas, se realizará una carrera infantil en la Ciudad Deportiva, en la que se espera la participación de alrededor de 700 niñas y niños. Esta iniciativa busca incentivar el deporte desde edades tempranas y forma parte de los esfuerzos del municipio por promover estilos de vida saludables, apoyados también por la renovación de espacios deportivos y programas como A Mover el Cubo, que impulsa el uso de gimnasios al aire libre.

Con esta nueva edición, Zapopan reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de bienestar social y continúa posicionándose como un referente en la organización de eventos de gran escala, capaces de convocar tanto a la élite deportiva como a la comunidad en general.