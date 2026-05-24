Igualdad Animal: Denuncian al Rastro de Pachuca por crueldad reiterada

FOTO: Igualdad Animal

La organización Igualdad Animal México interpuso una nueva denuncia formal por presuntos actos de maltrato animal en el Rastro Municipal de Pachuca, a partir de nuevas evidencias gráficas que documentan graves irregularidades en el proceso de matanza de cerdos en el lugar.

El material evidencia faltas a la NOM-033-SAG/ZOO-2014, que regula los métodos de matanza para animales. Entre las prácticas observadas destacan:

Animales suspendidos y trasladados de una sola extremidad, lo que provoca dolor intenso e incluso lesiones graves debido al peso del animal.



Cerdos que permanecen conscientes antes, durante y después del corte de garganta, lo que sugiere la ausencia de aturdimiento previo.

Movimientos y signos de sufrimiento durante el desangrado, prolongando el dolor en el proceso de muerte.

A partir de estos hechos, Igualdad Animal señala que el personal podría no contar con la capacitación adecuada ni con supervisión veterinaria como establece la normativa.

Rastro reincidente en crueldad animal

No es la primera vez que el Rastro Municipal de Pachuca es denunciado. En agosto de 2025, la organización presentó una denuncia ante distintas autoridades; la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (COPRISEH) fue la única instancia que respondió.

Según informó el organismo, una inspección realizada el 11 de julio de ese año derivó en un requerimiento al municipio para cumplir con la normativa vigente, lo que ya evidenciaba incumplimientos. Posteriormente, se otorgó un plazo para corregir las irregularidades y se programó una nueva visita en septiembre, cuyos resultados no fueron informados públicamente.

“Vengan a matar a Pachuca”, dice el Municipio

En diciembre de 2025, Gilberto López Islas, secretario de Servicios Públicos Municipales de Pachuca, aseguró que el rastro cumple con los estándares establecidos en la ley e hizo un llamado a elevar la matanza en el rastro: “vengan a matar a Pachuca”, dijo.

De acuerdo con una solicitud de información realizada al Municipio por Igualdad Animal, el rastro mataba cada día un promedio de 150 cerdos; sin embargo, en medios de comunicación, López Islas aseguró que la cifra ronda entre 200 y 320 diarios. Para ese entonces, el establecimiento contaba con un solo pistolete de aturdimiento, del cual “no se tiene registro de que se haya realizado algún mantenimiento”.

Por ley, los rastros deben contar con al menos un pistolete de repuesto, en caso de que uno falle. Hasta diciembre de 2025, el Municipio licitó un segundo pistolete de aturdimiento.

Protección animal, detenida en el Congreso de la Unión

Casos como los del Rastro Municipal de Pachuca ocurren todos los días debido a la falta de un marco jurídico sólido y vigilancia efectiva. Cada año, en México son matados más de 2 mil millones de animales para consumo humano.

Por esa razón, en 2024, la Constitución fue reformada para facultar al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal, con el mandato explícito de incluir disposiciones para los animales en granjas. Sin embargo, a casi un año de que se venza el plazo otorgado, las y los legisladores han omitido expedir la Ley General, en un claro incumplimiento de la Carta Magna.

En específico, Igualdad Animal señala que la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, ha restrasado la dictaminación de la ley sin justificación. Esto, a pesar de que en reuniones de la Comisión, los integrantes le han solicitado seguir el curso legislativo de la iniciativa.

De aprobarse, la Ley General distribuiría competencias y obligaciones específicas para los diferentes niveles de gobierno, lo cual permitiría una mayor vigilancia en las tareas de protección animal, incluidos los animales explotados para consumo humano.