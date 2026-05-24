“La movilidad es un derecho humano”: Laura Imelda cuestiona el abandono del transporte en Tlaquepaque

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, asegura que el problema de movilidad en Tlaquepaque es resultado de décadas de abandono institucional hacia la zona oriente del área metropolitana.

La alcaldesa sostiene que miles de personas continúan enfrentando dificultades para trasladarse diariamente debido a la falta de rutas suficientes, largos tiempos de espera y comunidades prácticamente incomunicadas.

Afirma que existen colonias donde el transporte público pasa cada dos horas o dejó de ingresar desde hace años. La presidenta municipal considera que el crecimiento de alternativas como los mototaxis es consecuencia directa de la falta de atención por parte del Estado.

“Lo lamentable es que hayan utilizado fotografías de personal del Ayuntamiento diciendo que eran moto mototaxistas, y que les estábamos entregando chalecos guindas cuando en realidad la fotografía no correspondía con mototaxistas”, expone.

Incluso acusa que durante años las autoridades permitieron el crecimiento de estas formas de movilidad sin regularizarlas ni ofrecer soluciones de fondo.

“Lo triste y lamentable fue que, después de eso, el secretario me cita, porque yo le pedí formalmente que retirara esa publicación y me contesta con una cita. Soy representante popular, a mí no me cita un secretario del Estado. Y no por un una cuestión de soberbia y mucho menos, sino por la representatividad que tenemos y el respeto que me merezco. El respeto que se merece Tlaquepaque”, reprocha.

“Nosotros sí, tuvimos acercamiento con mototaxistas, no con cinco, estoy hablando de 400, porque sabemos que hay una problemática que, por cierto, el señor secretario que ha estado de manera eterna en el cargo, no ha hecho nada por regularizar”, puntualiza.

Laura Imelda sostiene que la movilidad debe asumirse como un derecho humano, ya que permite el acceso a otros derechos como salud, educación y trabajo. Cuestiona algunas decisiones metropolitanas en materia de infraestructura, como la falta de estaciones suficientes en la Línea 4 del Tren Ligero en las zonas más densamente pobladas de Tlaquepaque.

Para la presidenta municipal, mientras no existan rutas suficientes y accesibles, seguirán apareciendo alternativas impulsadas por la propia ciudadanía para resolver la necesidad de movilidad.

Deja abierta la puerta a la reelección

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, no descarta buscar la reelección al frente del municipio y reconoce que le gustaría valorar esa posibilidad en el futuro, aunque aclaró que actualmente su prioridad es concluir de la mejor manera su administración.

“Estoy concentrada en concluir mi mandato de la mejor manera, y para no decir algo que no, pues sí me gustaría tener la oportunidad de, en su momento, valorar. Pero aquí en Tlaquepaque”, expresa.

La alcaldesa considera que el eventual escenario electoral podría verse favorecido por el crecimiento de Morena en Jalisco, al afirmar que el partido ha consolidado su presencia política en los últimos años con gobiernos metropolitanos como Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.

Aunque reconoció diferencias internas dentro del partido, sostuvo que prevalece la idea de mantener la unidad para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación rumbo a 2030.

La alcaldesa afirma que, aunque existen equipos y liderazgos distintos, la mayoría de los militantes entiende que el proyecto político debe colocarse por encima de los intereses personales.