Ante desapariciones de menores, proponen crear red de “Puntos Amigos” en Guadalajara

Ante la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco, el regidor de Morena en Guadalajara, José María “Chema” Martínez, presentó una iniciativa para crear la Red Municipal “Puntos Amigos”, un programa que busca habilitar establecimientos comerciales y espacios comunitarios como lugares de auxilio, orientación y resguardo temporal para menores de edad.

La propuesta contempla la participación de farmacias, tiendas de abarrotes, supermercados, mercados municipales, bibliotecas, unidades deportivas y otros espacios públicos y privados que, de manera voluntaria, puedan integrarse a la red para brindar atención inmediata a niñas, niños y adolescentes que se encuentren extraviados, desorientados o en situación de peligro.

Para ello, el regidor plantea instruir a la Comisaría de Seguridad Ciudadana, al DIF Guadalajara y a la Coordinación General de Construcción de Comunidad para diseñar e implementar la estrategia en distintos puntos de la ciudad.

Durante la presentación de la iniciativa, Martínez señaló que la propuesta surge en un contexto marcado por la crisis de desapariciones que afecta a Jalisco y particularmente a Guadalajara.

“Jalisco es, lamentablemente, el primer lugar en personas desaparecidas. Guadalajara, este último año, prácticamente vamos por tres mil personas desaparecidas. Duelen todos ellos, pero cuando hablamos de la infancia, de nuestros niños y niñas, hablamos del futuro de cualquier comunidad”, expresó.

El morenista sostuvo que actualmente existen limitaciones para brindar atención inmediata en situaciones de emergencia, por lo que consideró necesario fortalecer una red de apoyo comunitario que permita a los menores identificar lugares seguros a los cuales acudir.

“Si inculcamos como cultura de vida que una farmacia, una tienda de abarrotes, un supermercado o un puesto de frutas sea identificado como un punto de auxilio y emergencia, creo que nos va a favorecer en lo que queremos para Guadalajara: bienestar, dignidad y seguridad”, afirmó.

La iniciativa contempla además que los establecimientos participantes reciban capacitación básica y herramientas de actuación para atender adecuadamente los casos y canalizarlos de manera inmediata a las autoridades competentes.

Como parte del proyecto también se propone la creación de un mapa digital público que permita a las familias ubicar fácilmente los establecimientos integrados a la Red Municipal “Puntos Amigos”, con el objetivo de fortalecer la protección comunitaria de niñas, niños y adolescentes en el municipio.