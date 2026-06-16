Piden a Policía buscar Copa Mundial de Lego que desapareció del Fan Fest

Una réplica del trofeo que se disputa en el Mundial de Futbol FIFA 2026, hecha con bloques de la empresa de juguetes Lego, desapareció del stand en donde era exhibida como parte del Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara.

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La noche del lunes 15, guardias de seguridad privada que están a cargo de la vigilancia de los stand colocados durante la feria mundialista en el primer cuadro tapatío, hicieron la solicitud de apoyo a policías municipales de Guadalajara, confirmó una fuente oficial a La Crónica de Hoy Jalisco.

Los agentes del municipio recibieron la petición para la búsqueda de la réplica, que según se dijo, mide aproximadamente 40 centímetros de altura y tendría un valor de unos 4 mil 800 pesos.

Se aclaró que no se sabe si la figura fue robada “o alguien la cambió de lugar sin avisar a los encargados de la vigilancia”.

Consultada sobre el tema, la Fiscalía de Jalisco aseguró que hasta la tarde este martes 16, el Ministerio Público no ha recibido denuncia en relación al caso.

REVISAN CÁMARAS DEL C5

Luego de confirmar la solicitud de apoyo que les hizo el personal de seguridad privada que se encarga de la vigilancia de los stand del Fan Fest en el centro de la capital de Jalisco, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, señaló que a través de la revisión de las cámaras del sistema de videovigilancia C5 se está rastreando para tratar de esclarecer cómo y quién se llevó la réplica de la Copa Mundial de Lego.