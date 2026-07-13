Invierte Tlaquepaque más de 20 mdp en calles de Jardines de Santa María

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque ha destinado más de 20 millones de pesos a la rehabilitación de vialidades en la colonia Jardines de Santa María, donde durante la actual administración se han intervenido 1.9 kilómetros de calles y construido alrededor de 3 mil 800 metros cuadrados de banquetas.

Actualmente se realizan obras en las calles Nezahualcóyotl y Virrey, ambas con conexión a Periférico, informó el director de Construcción y Mantenimiento, Gabriel Sánchez Niño.

“En este momento traemos dos obras en proceso: la calle Nezahualcóyotl, con alrededor de 400 metros lineales de pavimentación, y la calle Virrey. Ambas son obras integrales que conectan con Periférico y representan una inversión cercana a los ocho millones de pesos”, explicó el funcionario.

Renovación calle Jardines Santa María (Gobierno Tlaquepaque)

En Nezahualcóyotl, la intervención abarca aproximadamente 400 metros lineales e incluye la construcción de dos bocas de tormenta y el aprovechamiento de la infraestructura pluvial existente. De acuerdo con el municipio, los trabajos buscan reducir los encharcamientos registrados durante la temporada de lluvias.

“Prácticamente esta era una zona de inundación. El mismo nivel topográfico hacía que se generaran lagunas de agua en temporada de lluvia; hoy, aún sin concluir la obra, ya se ha mitigado un poco ese problema”, señaló Sánchez Niño.

Los trabajos también contemplan pavimentación, banquetas, machuelos, señalética horizontal y vertical, balizamiento, nomenclatura e infraestructura hidráulica.

El funcionario agregó que previamente fueron rehabilitadas las calles Nardo, Obelisco y Flor de San Juan, donde se realizaron trabajos de empedrado zampeado, construcción de banquetas y colocación de nomenclatura.

“En total hemos intervenido 1.9 kilómetros de vialidades en Jardines de Santa María, con una inversión superior a los 20 millones de pesos”, puntualizó Sánchez Niño.