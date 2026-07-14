El PVEM definió que competirá solo, sin alianza con Morena, en las votaciones locales de Jalisco

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que en Jalisco ese partido competirá solo en las votaciones locales de 2027.

El delegado nacional del PVEM en Jalisco, José Antonio Sánchez Ramírez, informó que la alianza con Morena se mantiene a escala nacional. Sin embargo, para Jalisco, se postularán candidatos propios sin coalición alguna.

La idea es crecer las posiciones actuales, que son 11 ayuntamientos y cuatro diputaciones locales, además de contar con un diputado federal, precisó el dirigente.

“Nosotros tomamos la decisión de en lo local participar solos. Es muy importante que el partido pueda presentar perfiles como el de Beto Alfaro, en municipios tan importantes. Es indispensable para poder crecer, para incrementar nuestros votos el poder participar solos y es por eso que estamos hoy pidiendo que así sea la contienda del próximo 2027, en el que el partido en un tema local va a ir solo y en lo federal, es otro acuerdo, acompañaremos siempre a la presidenta hasta el último día de su gobierno”, dijo.

Sánchez Ramírez explicó que, en el Congreso local, no existe la posibilidad de hacer alianza o bloque con la bancada de Morena, luego del intento de quitarle la presidencia de la Comisión de Vigilancia, al legislador Alberto Alfaro García.

“Yo no concibo una alianza con alguien que me está queriendo lastimar, que te está queriendo quitar lo que tienes y por eso es mi molestia, porque a mí me queda claro que esto fue orquestado por parte del coordinador (Miguel) de la Rosa y por supuesto que no podemos trabajar con ellos”, subrayó.

Sobre la versión de que el diputado del PT, Sergio Martín Castellanos, pudiera sumarse a la bancada del PVEM en el Congreso local, rechazó que eso sea posible, al señalar que se trata de un perfil que no cabe en sus filas.

El PVEM gobierna en los ayuntamientos de Puerto Vallarta, Ayotlán, Cabo Corrientes, Concepción de Buenos Aires, Cuautla, La Manzanilla de la Paz, San Diego de Alejandría, San marcos, San Martín Hidalgo, Teocuitatlán y Villa Corona.