CEA y PROEPA denuncian ante FGR posible delito ambiental por descarga en Río Santiago

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en las inmediaciones de la colonia La Azucena, en El Salto, relacionados con una presunta descarga de aguas residuales y/o residuos en la zona del Río Santiago.

La denuncia fue presentada por Luis Enrique Barboza Niño, director general de la CEA, e Iker Frangie Martínez Gallardo, procurador estatal de Protección al Ambiente, contra el municipio de El Salto, por la probable comisión de delitos contra el ambiente, entre ellos los relacionados con la descarga de aguas residuales o líquidos químicos y bioquímicos.

Las autoridades estatales señalaron que los hechos fueron conocidos a través de información difundida en medios de comunicación, por lo que acudieron ante la autoridad federal para que se determinen las circunstancias en que ocurrieron, las posibles afectaciones ambientales y las responsabilidades que correspondan.

“El Gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo importante por mejorar la calidad del agua, y hay personas que no han entendido que, si no ponemos de nuestra parte, este problema no se va a solucionar. Por eso, decidimos presentar esta denuncia por los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en el municipio”, señaló Barboza Niño.

El titular de la CEA agregó que existen elementos para que se investigue si se cometió un delito ambiental y, en su caso, se determinen las sanciones correspondientes.

Por su parte, el procurador estatal de Protección al Ambiente señaló que la denuncia está relacionada con los hechos registrados con un camión tipo vactor, que habría realizado una descarga en las inmediaciones del Río Santiago, en la colonia La Azucena.

“Venimos a hacer del conocimiento de la Fiscalía (General de la República) los lamentables hechos ocurridos con el camión, tipo vactor, que descargó en las inmediaciones del Río Santiago, en la colonia La Azucena (...), para que proceda conforme a la ley”, indicó.

A la presentación de la denuncia también acudió Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua, quien destacó la necesidad de que las instituciones involucradas mantengan coordinación y den seguimiento a la investigación.

La CEA aportará información y elementos técnicos relacionados con el agua y los posibles efectos derivados de los hechos, mientras que la PROEPA dará seguimiento a los aspectos ambientales que correspondan dentro de sus atribuciones.

Será la autoridad federal la encargada de investigar los hechos denunciados y determinar si existieron delitos, afectaciones ambientales y las responsabilidades que correspondan.